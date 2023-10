Groep cocaïnerippers opgerold aan Costa del Sol

Connect on Linked in

De Spaanse nationale politie zegt een criminele organisatie te hebben ontmanteld die zich bezighield met cocaïnesmokkel, ripdeals en de handel in anabolen. In Marbella en Malaga zijn zes verdachten opgepakt, waaronder een “belangrijke” Colombiaanse crimineel, een voormalig bokser en een uitsmijter van een nachtclub. Ook is er 100 kilo cocaïne en 2 ton cash in beslag genomen.

Benalmádena

De Spaanse nationale politie startte begin 2023 een gezamenlijk onderzoek nadat de Colombiaanse en Amerikaanse autoriteiten met een tip kwamen dat een belangrijke Colombiaanse crimineel naar Zuid-Spanje zou afreizen. De Colombiaan verbleef in de kustplaats Benalmádena bij Malaga.

Daar zag een observatieteam dat hij ontmoetingen had met een bekende drugshandelaar uit de buurt, die een uitgebreid strafblad had en deel uitmaakte van een klein netwerk, samen met een voormalig bokser en een uitsmijter van een nachtclub.

Ripdeals

Uit het vervolgonderzoek zou blijken dat deze personen zich bezighielden met drugshandel en ripdeals. In mei waren leden van de organisatie betrokken bij een poging om drugs te stelen van concurrenten in Marbella. Toen die ripdeal dreigde te escaleren, greep een arrestatieteam in. Vier verdachten werden opgepakt, een vijfde sloeg op de vlucht maar werd later bij een tankstation ingerekend.

In een rugtas van de verdachten werd 200.000 euro aangetroffen. In drie andere rugtassen zaten blokken cocaïne. In totaal ging het om 100 kilo coke. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen. Ook werden verschillende messen in beslag genomen.

De Spaanse politie meldt dat vrijdagavond ook een van de belangrijkste leiders van het netwerk is gearresteerd.