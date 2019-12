Groep mensen beschoten in Nieuw-Vennep, Zwollenaar opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagnacht een 31-jarige man uit Zwolle aangehouden na een schietpartij in Nieuw-Vennep. Rond 02.00 kwam er een melding binnen van een vechtpartij in een woning aan de Vronen. Even later zou een groep mensen zijn beschoten. Niemand raakte gewond.

Vuurwapen

Toen agenten afkwamen op de melding van een vechtpartij in de woning bleek de situatie inmiddels rustig. Toen de agenten weer vertrokken kwam er enkele minuten later een melding binnen dat er schoten waren gelost. Een man zou zijn langsgereden en op een groep mensen hebben geschoten. Daarna zou hij met hoge snelheid zijn weggereden.

Agenten hielden de auto verderop in de straat staande. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Hierop is de 31-jarige man uit Zwolle opgepakt. De politie heeft de zaak in onderzoek.