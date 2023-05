Groep schopt jongeman tegen hoofd en duwt hem op spoor Bijlmer Arena (UPDATE)

Print This Post

Op station Bijlmer Arena in Amsterdam-Zuidoost is vrijdagavond een jongeman zwaar mishandeld en op het spoor geduwd. Hij werd door een groep jongeren getrapt en geslagen, onder andere tegen zijn hoofd toen hij al op de grond lag. Er is nog niemand aangehouden. Op sociale media gaan beelden rond van het incident. De politie heeft zaterdagavond op sociale media onherkenbare beelden gedeeld van de verdachten. Ze worden opgeroepen zich te melden.

Spoor op geduwd

Het geweldsincident vond rond 21.25 plaats. Een groep van zeker tien jongeren sloeg en schopte het slachtoffer op een perron van station Bijlmer Arena. De jongeman werd onder meer tegen zijn hoofd getrapt toen hij al op de grond lag. Op een gegeven moment wist het slachtoffer toch op te staan, maar werd vervolgens het spoor op geduwd.

Identiteit onbekend

De politie wil graag weten wie het slachtoffer is en met hem in contact komen. Het gaat om een jongeman die een blauw vest/jas droeg. Wie de verdachten zijn is nog onduidelijk. De politie zoekt naar getuigen van het geweldsincident.

De politie Amsterdam heeft op sociale media (Facebook, Instagram en Twitter) beelden gedeeld van verdachten van de poging doodslag. Die beelden zijn gezien de jonge leeftijd van de verdachten in eerste instantie onherkenbaar gemaakt en de verdachten worden opgeroepen zich bij de politie te melden. Doen zij dit niet, dan zullen de beelden op een later moment indien nodig herkenbaar gedeeld worden.

Video



Op sociale media gaat een video van het incident rond. De politie doet de dringende oproep om de video niet verder op sociale media te verspreiden en beelden van het geweldsincident alleen met de politie te delen. Over de toedracht van de zware mishandeling is niets bekend.