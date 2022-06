‘Groep verdachten van uithalen cocaïne gearresteerd’

Connect on Linked in

Woensdagmorgen heeft de Belgische federale gerechtelijke politie zes verdachten gearresteerd voor importeren van grote hoeveelheden cocaïne in de haven van Antwerpen, aldus de Gazet van Antwerpen. Er zou zeker 16.000 kilo door de criminele organisatie zijn ingevoerd. De zaak zou in verband staan met de in Dubai wonende Othman El B.. Hij is niet aangehouden.

Er zijn in de regio Antwerpen elf doorzoekingen geweest: in Antwerpen, Hoboken, Deurne en Merksem. Verschillende panden behoren aan de familie B.A.. Eén van de broers, Mustapha B.A. is gearresteerd bij een inval op het Groeningerplein in Borgerhout. Het bewijs in het onderzoek komt uit door de politie ontcijferde chat-berichten van Sky ECC. Daarin komt volgens het Antwerpse parket naar voren dat de broers B.A. belangrijk zijn bij het uithalen van partijen cocaïne uit containers in de haven.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de organisatie gebruik zou maken van verborgen ruimtes in auto’s en verborgen ruimtes in appartementen. De leider van die groep zou Youssef B. A. (35) zijn. Hij is op dit moment voortvluchtig. Mogelijk verblijft hij in Dubai.

De politie zou op basis van Sky-berichten vermoeden dat achter de schermen de Antwerpse zakenman Othman El B. een belangrijke rol zou spelen. Andere (aangehouden) verdachten zijn Morad A., Mohamed E.B., Yassine B., Mustapha B.A. en Mohamed E.. Jawad A. is ook één van de verdachten. Hij is eigenaar van frituur ‘t Gouden Frietje op het Antwerpse Kiel en al verdachte in een andere cocaïnezaak.

Er zou door de groep tussen januari 2020 en november 2020 16,2 ton cocaïne via de haven van Antwerpen zijn ingevoerd.