Grondstoffen voor synthetische drugs in woning Tilburg, drietal opgepakt

Connect on Linked in

In een woning aan de Smijersstraat in Tilburg zijn vrijdagavond drie mannen aangehouden die worden verdacht van de productie van synthetische drugs. In de woning vond de politie spullen en grondstoffen om synthetische drugs te maken.

(Beeld uit archief)

Toen de politie de woning binnenviel, zag ze direct materialen liggen die mogelijk bedoeld waren om drugs mee te maken. In de woning hing ook een lucht die in verband kon worden gebracht met synthetische drugs. De bewoner, een 41-jarige Tilburger, is daarop aangehouden. Ook zijn er in het portiek van de woning nog twee mannen aangehouden: een 23-jarige Tilburger en een 25-jarige man uit Sprang-Capelle. De politie meldt zondag dat hun rol wordt onderzocht.

De woning is onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Daarbij zijn verschillende hoeveelheden drugs gevonden en benodigdheden om deze drugs te maken. Deze zijn in beslag genomen. Wat voor soort synthetische drugs er in het pand gemaakt werden, maakt deel uit van het politieonderzoek.

De drie mannen zitten vast voor verder onderzoek.