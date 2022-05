Groningen: cocaïne voor de export onderschept

Connect on Linked in

Bij een bedrijf in Groningen is maandagmiddag een partij cocaïne aangetroffen. Volgens de politie zaten de blokken cocaïne verstopt in stoomreinigers die klaarstonden voor de export naar het buitenland. De vangst werd gedaan bij een transportbedrijf aan de Stavangerweg. Het bedrijf had de partij niet lang voor de controle ontvangen.

(beeld is uit archief)

Hoeveel cocaïne er in beslag is genomen maakte de politie niet bekend, wel dat de straatwaarde een miljoen euro zou betreffen. Dat betekent dat er mogelijk tussen de 30 en 70 kilo is gevonden. De politie doet onderzoek naar de herkomst en de ontvangers van de drugs. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. De drugs zullen worden vernietigd.

Het komt vrijwel niet voor dat er in Groningen partijen cocaïne worden onderschept.