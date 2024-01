Groninger aangehouden na vondst van drugs, geld, en wapen

Connect on Linked in

De politie heeft in Groningen een man aangehouden, op verdenking van de handel in drugs. In zijn huis en in een loods werden kilo’s harddrugs gevonden, geld, en een vuurwapen.

Op het spoor

De politie kwam de 44-jarige man op het spoor, door informatie uit een ander onderzoek. Er waren voldoende aanwijzingen om een woning aan de Steenhouwerskade en een loods aan de Ulgersmaweg binnen te gaan.

Grondstoffen

In de woning en de loods in Groningen werden onder meer cocaïne, speed, MDMA, xtc-pillen, tientallen liters GHB, grondstoffen voor de productie van GHB, een groot bedrag aan contant geld en een vuurwapen aangetroffen.

Verdenking

De verdachte is aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen (harddrugs en softdrugs), voorbereidingshandelingen voor de productie van harddrugs en voor het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Dit laat de politie donderdagmiddag in een bericht weten.