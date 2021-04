‘Groningers maakten ruim duizend drugsdeals in Duitsland’

Connect on Linked in

Tijdens een grootschalige Duits-Nederlandse politie-operatie tegen drugshandel zijn er woensdagochtend doorzoekingen gedaan op acht verschillende locaties in de gemeente Midden-Groningen. Er twee verdachten aangehouden. Ze worden verdacht van het bezit van en de handel in harddrugs. Er loopt een (Duits) onderzoek bij politie in Oldenburg (D).

200.000 euro

De aanhoudingen en doorzoekingen werden gedaan in Hoogezand, Sappemeer en Foxhol. Bij de invallen heeft de politie ruim 200.000 euro aan contanten en diverse luxegoederen in beslag genomen. Ook is een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen. Het is niet bekend hoeveel en welke soort drugs.

De onderzoeken naar de Nederlandse verdachten liepen al sinds 2019. De verdachten zouden gedurende meerdere jaren meer dan duizend keer drugs hebben geleverd aan kopers, voornamelijk in Noordwest-Duitsland. De bestellingen werden geleverd na telefonische bestelling. Meestal werden de spullen in Nederland overgedragen aan de klanten. Tegen meerprijs leverden ze ook over de grens, aldus de politie.

Kilo’s

Volgens de politie leverde de groep van kleine hoeveelheden tot enkele kilo’s en werd er gedeald in bijna alle soorten drugs. Er zijn verschillende verkooptransacties getraceerd: totaal telde de recherche meer dan 18 kilo cocaïne, 8 kilo heroïne, 1.1 kilo crystal meth, 17.5 kilo amfetamine, en 78 kilo cannabisproducten.

De onderzoeken in Nederland en Duitsland lopen nog volop en er volgen waarschijnlijk nog meer aanhoudingen.