‘Groningse criminelen hadden een bank in Liechtenstein’

Criminelen uit de provincie Groningen hebben een eigen bank opgezet in Alpenstaatje Liechtenstein. Daarmee werd geld dat waarschijnlijk met drugshandel is verdiend witgewassen. Vanuit Liechtenstein werden renteloze leningen verstrekt. Volgens het Dagblad van het Noorden komt het bestaan van deze financiële holding naar voren in een faillissementsverslag van een beheer- en beleggingsmaatschappij uit Groningen.

Deze maatschappij is in maart dit jaar failliet gegaan. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft aan het DvhN bevestigd dat de constructie aan het licht is gekomen in een drugsonderzoek in de provincie Groningen.

De holding functioneerde als een bank met maar een handjevol klanten. De eigenaren van de instelling in Liechtenstein hadden in Nederland ook bedrijven en woningen in hun bezit. Op meerdere daarvan ligt beslag. Een van de oprichters van de holding wordt strafrechtelijk vervolgd voor drugshandel.

Liechtenstein kende tot 2014 een bankgeheim.