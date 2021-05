Groot cocaïnelab ontdekt in Frans-Nederlands onderzoek

Connect on Linked in

In een internationale operatie tegen cocaïnehandelaars zijn negen mensen aangehouden, waarvan één in Rotterdam. Er is woensdag in Rotterdam een groot ondergronds cocaïnelab in beslag genomen en er is meer dan 3,4 miljoen euro in cash gepakt, aldus Europol. De actie was een samenwerking tussen de Franse Nationale Gendarmerie en de Nederlandse Nationale Politie.

Geheime compartimenten

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van informatie die is binnengekomen nadat de politie berichten van gebruikers van EncroChat (vorig voorjaar) wist te kraken.

Tachtig Nederlandse politieagenten, arrestatieteams en speurhonden hebben in de vroege uren van 26 mei invallen gedaan op verschillende adressen in Rotterdam en Den Haag. Het drugslaboratorium was verborgen in een gebouw waarin ook een garage was gevestigd die door criminelen werd gebruikt om voertuigen met geheime compartimenten aan te passen om drugs door Europa te vervoeren.

Er zijn daar zeven voertuigen met verborgen compartimenten in beslag genomen, naast een auto met een geschatte waarde van 110 000 euro.

Marseille

De criminele organisatie speelde volgens Europol een belangrijke rol in de distributie van cocaïne in Europa.

De actie volgde op een actie op 31 maart van de Franse gendarmerie waarbij 450 agenten werden ingezet tegen dezelfde criminele groep. Toen zijn er acht van de negen gearresteerd. In de regio Marseille werd voor 5 miljoen aan cocaïne in beslag genomen, 3 miljoen aan hasj en 3,4 miljoen in contanten. Dat onderzoek leidde naar het ondergrondse laboratorium in Rotterdam.