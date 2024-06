Groot drugslab aangetroffen in Geleen, man (26) opgepakt

Connect on Linked in

In een leegstaande woning aan de Kievitstraat in Geleen heeft de politie dinsdagochtend een drugslab aangetroffen. In het grote professionele lab werd MDMA en crystal meth geproduceerd. Een 26-jarige man uit Weert die in de woning aanwezig was, is aangehouden.

Ketels en vaten

Een positieve netmeting was volgens de politie de aanleiding van het bezoek aan de woning. In een ruimte bij de woning trof de politie meerdere ketels, blauwe vaten, afvalstoffen, chemicaliën, grondstoffen en meerdere eindproducten (MDMA en crystal meth) aan. De ketels zijn zelf gemaakt en niet gekeurd. Dat betekent dat er risico is op ontploffing en brandgevaar.

LFO

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ingeschakeld en was de hele middag bezig met de ontmanteling, die nog lang niet klaar is.

De exacte waarde van de chemicaliën en drugs is nog niet bekend, dat wordt nog onderzocht. Zeker is dat de waarde in de honderdduizenden euro’s loopt, meldt de politie.

Het onderzoek zal de komende dagen in beslag nemen en de straat blijft tijdens het onderzoek gedeeltelijk afgesloten.