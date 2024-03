Groot drugslab opgerold in Kuinre

Connect on Linked in

In een loods in de Overijsselse plaats Kuinre is vrijdagochtend een groot drugslab aangetroffen. In de loods lag voor 150 kilo aan MDMA en honderden kilo’s aan grondstoffen. Er zijn drie verdachten opgepakt. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Actief lab

Na een onderzoek deed de Dienst Speciale Interventies vrijdag een inval in de loods in het kerkdorp Kuinre. In de loods vond de politie een actief drugslab. Twee verdachten die aan het werk waren, zijn ter plaatse aangehouden. Het gaat om mannen van 49 en 41 uit Noord-Brabant. Ook de 44-jarige bewoner van de naastgelegen boerderij werd aangehouden.

Slangen

Na doorzoeking in de boerderij werden daar ook drugs aangetroffen. Opvallend was dat er ook honderden slangen werden gehouden. Deze bleken na beoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) legaal te zijn.

450.000 euro

Volgens de Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) gaat het om een groot drugslab dat professioneel was ingericht. In de loods lag voor ongeveer 150 kilo aan MDMA (grondstof voor xtc) en vele grondstoffen voor het produceren van honderden kilo’s synthetische drugs. De straatwaarde is volgens de politie zo’n 450.000 euro.

LFO-experts zijn tot zaterdag eind van de middag bezig geweest om het lab te ontmantelen en de spullen af te voeren. De verdachten zijn vandaag voorgeleid voor de rechter commissaris in Rotterdam en in bewaring gesteld.

De milieupolitie van de Eenheid Oost-Nederland onderzoekt de verontreiniging en de gemeente Steenwijkerland zal bestuurlijke maatregelen nemen.

De politie heeft op YouTube beelden gedeeld van het drugslab.