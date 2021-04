Groot drugsnetwerk ontmanteld in Spanje: 64 arrestaties en 2.300 kilo hasj

Connect on Linked in

De Spaanse politie meldt een belangrijk netwerk te hebben ontmanteld dat vanuit Marokko grote hoeveelheden hasj leverde aan criminele organisaties in verschillende Spaanse provincies. Naast 64 arrestaties zijn ruim 2.300 kilo hasj, 118.000 euro cash geld, 22 speedboten, 19 vrachtwagens en vuurwapens in beslag genomen. Dat meldt La Guardia Civil maandag.

Er zijn in totaal 38 huiszoekingen gedaan in de provincies Málaga, Cádiz, Almería, Albacete, Alicante en Murcia. Door de politiedruk die in Andalusië wordt opgevoerd, probeerde de criminele groep speedboten te lanceren vanuit Lissabon (Portugal) en in Oost-Spanje.

De hasj werd in speedboten, schepen, busjes of vrachtwagens gesmokkeld. Soms mislukte de smokkel, zoals in oktober 2020 in het Portugese Setúbal (zie onderstaande foto). Daar belandde tijdens een ongeluk met een schip een vrachtwagen en de oplegger in de Atlantische Oceaan. De truck en een boot werden door de criminelen achtergelaten, waarna ze op de vlucht naar Spanje sloegen.

De 64 verdachten van het netwerk die zijn gearresteerd worden verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie, drugshandel- en smokkel, vervalsing van documenten en illegaal wapenbezit.

Bij de 38 huiszoekingen (16 in de provincie Malaga, 15 in La Línea de la Concepción (Cádiz), 1 in Almería, 1 in Albacete, 2 in Alicante en 3 in Murcia) werden 2.313 kilo hasj, 118.000 euro in contanten en 22 speedboten ter waarde van 6 miljoen euro gevonden. Daarnaast werden onder meer twee vuurwapens, 19 voertuigen, communicatieapparatuur en ruim 37.000 liter benzine voor het bijtanken van schepen op zee aangetroffen.