Groot Europees onderzoek naar 3D-wapens

In Leuven zitten twee verdachten vast in een internationaal onderzoek naar 3D geprinte wapens die verhandeld werden in chatgroepen op het dark web. Er waren semi-automatische vuurwapens bij maar ook volautomatische geweren. De wapens werden in België gemaakt op 3D-printers.

Moeilijk traceerbaar

Dit soort wapens hebben geen serienummer en zijn moeilijk traceerbaar in de opsporing als ze worden gebruikt bij misdrijven.

De Federale Gerechtelijke Politie Leuven werd in augustus 2023 ingelicht door de Franse autoriteiten over een onderzoek dat daar plaatsvond naar 3D geprinte wapens.

Fransman

Uit dat onderzoek bleek dat er verschillende pakketten met wapenonderdelen waren verstuurd naar een woning in Oud-Heverlee. De spilfiguur was een 26-jarige Fransman die in de buurt van Leuven woonde.

Met de Franse autoriteiten en met ondersteuning van Europol was er een gecoördineerde actie op 29 januari. Er werden tegelijk in Frankrijk en in België huiszoekingen uitgevoerd. De huiszoekingen in België vonden plaats in Leuven en Oud-Heverlee.

Pen-guns

Tijdens de inval was de 3D printer actief pen-guns (schietpennen) aan het printen. Tientallen metalen en plastic wapenonderdelen evenals gebruiksklare 3D vuurwapens zijn in beslag genomen. Er zijn twee personen gearresteerd: een 18-jarige vrouw uit Leuven en de 26-jarige man uit Frankrijk.

Frankrijk heeft om de overlevering van de 26-jarige man gevraagd. In Frankrijk zijn negen personen aangehouden, voornamelijk kopers van de illegale vuurwapens.