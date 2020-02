Groot MDMA-lab in boerenschuur Hapert opgerold (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag in het Noord-Brabantse Hapert een groot drugslab opgerold. In het lab werden grote hoeveelheden MDMA (de werkzame stof in xtc) geproduceerd, goed voor drie tot drieënhalf miljoen xtc-pillen. Er zijn twee mannen van 42 en 48 uit Eindhoven aangehouden.

De inval in het laboratorium was onderdeel van een al langer lopend onderzoek bij de Eindhovense recherche. In het lab dat achterin een boerenschuur aan de Schouwberg in Hapert werd gevonden, waren op het moment van de inval twee Eindhovenaren van 42 en 48 aan het werk. Zij zitten vast.

Omgevingsgevaar

Het professionele lab had in totaal vier gedeeltes: het lab met de ketels, een voorraadplek met chemicaliën, een ruimte vol vriezers om de substanties uit de ketels te kristalliseren en een mengruimte. Volgens de politie waren de risico’s voor de directe omgeving groot, ook vanwege de nabijheid van vakantiepark Het Vennebos. Burgemeester Remco Bosma van de gemeente Bladel tegen Omroep Brabant: ‘Ik zie dat hier vier waterstofketels staan en dat er ook peuken op de grond liggen. Hier schrik ik van. Dit had zomaar kunnen ontploffen en dan waren de gevolgen voor het aangrenzende vakantiepark en conferentiecentrum niet te overzien geweest.’

Miljoenen xtc-pillen

Het drugslab is donderdag ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO). Met de in het lab aanwezige chemicaliën kon voldoende MDMA geproduceerd kon worden voor drie tot drieënhalf miljoen xtc-pillen (straatwaarde ongeveer tien miljoen euro).

Op onderstaande video’s van Omroep Brabant is de omvang van het drugslab goed te zien.