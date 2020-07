Groot onderzoek marechaussee na derde miljoenendiefstal op Schiphol

Connect on Linked in

De recherche van de Koninklijke Marechaussee is bezig met een groot onderzoek naar de diefstal van een vrachtzending iPhones ter waarde van 3 miljoen euro op een bedrijventerrein bij luchthaven Schiphol. De telefoons werden al op 14 maart gestolen bij een bedrijf op Schiphol-Rijk. In het onderzoek werd een 35-jarige man uit Polen aangehouden, die inmiddels weer vrij is maar wel verdachte blijft in de zaak.

Vervalste vrachtbrieven

Rechercheurs vermoeden dat een of meer personen van diverse bedrijven hebben geholpen bij de diefstal. De Poolse vrachtwagenchauffeur had vervalste vrachtbrieven bij zich. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de lading iPhones vermoedelijk in Edam zou zijn over- of uitgeladen. Ook is duidelijk dat kort na de diefstal meerdere gestolen telefoons geactiveerd zijn in Nederland.

Een dag na de roof hield de marechaussee de 35-jarige man uit Polen aan. Hij is de chauffeur die de zending meenam van het bedrijf op Schiphol-Rijk.

Derde keer

Het is de derde keer in korte tijd dat op een bedrijventerrein bij Schiphol een miljoenenroof gepleegd is. De marechaussee houdt er rekening mee dat de dader(s), evenals bij de twee eerdere grote ladingdiefstallen, hulp van binnenuit hebben gehad. Bij deze eerdere diefstallen werd een grote partij smartwatches en andere elektronica gestolen.

De marechaussee zet het onderzoek voort en is op zoek naar getuigen en tips.