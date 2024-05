Groot onderzoek naar drugsafval op 20 akkers in Baarle-Nassau

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag onderzoek gedaan op 20 akkers in Baarle-Nassau, nadat er een anonieme tip binnenkwam over mogelijke bodemverontreiniging. Aanleiding was de vondst van verontreinigde grond met drugsafval op een akker. Daarom zijn op 20 akkers in de grensplaats bodemmonsters genomen.



Eerder ontving de politie een tip via Meld Misdaad Anoniem over een mogelijk vervuilde akker in Baarle-Nassau. Nadat de politie deze akker liet bemonsteren bleek dat er sprake was van verontreinigde grond met drugsafval.

Omroep Brabant schrijft dat het er op lijkt dat iemand drugsafval in mest heeft geloosd, die vervolgens is verspreid over akkers.

Monsters

Omdat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk meerdere akkers verontreinigd zijn, nam het NFI vandaag ook op deze akkers monsters af. Hieruit moet blijken of ook hier sprake is van bodemverontreiniging. De uitslag zal enkele weken op zich wachten. De politie doet onderzoek naar mogelijke verdachten.

Het onderzoek wordt in samenwerking met het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gedaan.