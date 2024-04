Groot rechercheonderzoek gestart na vondst dode man in Bijlmerflat

Connect on Linked in

In een woning in de flat Gravestein in Amsterdam-Zuidoost is zaterdag het levenloze lichaam van een 65-jarige bewoner gevonden. Volgens de politie is de man onder verdachte omstandigheden aangetroffen.



De politie kreeg zaterdagmiddag rond 15.30 een melding van een bekende van de man, die geen contact met hem kreeg. Toen agenten langs gingen in de woning troffen zij daar de dode man aan.

TGO

‘Gelet op de omstandigheden waaronder de man werd aangetroffen, startte de politie direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op’, aldus de politie maandag. Wat er precies is gebeurd, maakt deel uit van het rechercheonderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht van zijn overlijden.