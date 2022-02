Grootschalig netwerk ontmanteld dat cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa distribueerde

Connect on Linked in

Een uitgebreid onderzoek van de Braziliaanse federale politie (Polícia Federal), de Spaanse politie (Guardia Civil), de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration (DEA) en de Paraguayaanse SENAD, gecoördineerd door Europol, heeft geleid tot de ontmanteling van een grote criminele organisatie die betrokken is bij grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Er zijn ongeveer 30 arrestaties verricht. Dat meldt Europol.

Het criminele netwerk vervoerde cocaïne uit Bolivia in zeecontainers vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Sinds september 2020 hebben de autoriteiten uit België, Brazilië, Italië, Nederland en Spanje ongeveer 10 ton cocaïne en 1,85 miljoen euro in beslag genomen, aldus Europol.

Drugs en vuurwapens

De actiedag vond dinsdag plaats op circa 40 locaties in Brazilië, Paraguay en Spanje. Daarbij zijn ongeveer 30 arrestaties verricht in de Braziliaanse steden Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Volta Redonda en ook zeven in Barcelona. Bij de invallen zijn onder meer drugs, vuurwapens, contant geld, luxe voertuigen en verschillende bankrekeningen in Brazilië, Paraguay en Spanje in beslag genomen.

Commandopost in Dubai

Volgens de opsporingsdiensten bleek dat de criminele organisatie om de paar maanden verschillende ladingen cocaïne van meerdere tonnen naar Europa zou kunnen verschepen. De autoriteiten ontdekten een productie-infrastructuur in Bolivia met logistieke aanvoerlijnen in Brazilië, Paraguay en Uruguay. Het onderzoek bracht ook een commando- en controlecentra van de organisatie in Dubai aan het licht.

Sky ECC

De leden van het netwerk gebruikten versleutelde communicatie zoals Sky ECC om hun criminele activiteiten te coördineren. Met versleutelde pgp-toestellen werden drugstransporten naar Europa besproken en het crimineel vermogen witgewassen. De criminele organisatie zette volgens Europol een netwerk van bedrijven op om grootschalige cocaïne-import uit Zuid-Amerika mogelijk te maken. Kopstukken op de loonlijst van de organisatie controleerden dit netwerk van bedrijven.

Distributie naar Europa

De samenwerking van Polícia Federal, Guardia Civil, DEA en SENAD, ondersteund door Europol, leidde tot de ontdekking van een distributienetwerk in Valencia en Barcelona dat zich bezighield met cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika naar Europa. De Braziliaanse en Spaanse autoriteiten hebben een aantal van deze transporten onderschept en identificeerden enkele bedrijven die betrokken waren bij het netwerk.