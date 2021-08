Grootscheepse inval in Limburgs drugslab in aanbouw

In het Limburgse Lottum is de politie dinsdagochtend binnengevallen op een bedrijfsterrein aan de Horsterdijk. In een grote loods op het terrein is een doorzoeking gestart omdat er een lab voor synthetische drugs in aanbouw was. Er is een groot aantal politiemensen met kogelwerende vesten ingezet, naast brandweer en een team van de forensische opsporing.

(beeld uit archief)

De politie zegt een tip te hebben gekregen dat er in het pand mogelijk iets aan de hand zou zijn. Toen agenten poolshoogte gingen nemen roken ze een vreemde geur. De brandweer kwam ter plaatse om metingen te verrichten.

Rond 14.30 zijn gespecialiseerde politiemensen de loods binnengegaan. Er stond een labinrichting die bijna klaar was om synthetische drugs te produceren. In de loods stonden ook vaten met grondstoffen.

Er zal een strafrechtelijk onderzoek worden opgestart om te achterhalen wie er achter het lab zitten. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht.