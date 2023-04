‘Grootste cocaïnelab van Europa’ ontmanteld in Spanje, 18 arrestaties (VIDEO)

Connect on Linked in

De nationale politie in Spanje heeft in samenwerking met de opsporingsdiensten in Portugal en Colombia ‘het grootste cocaïnelab van Europa’ ontmanteld in een afgelegen villa in Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), in het noordwesten van Spanje. Het lab had de capaciteit om 200 kilo cocaïnepasta per dag te produceren. Er zijn achttien verdachten opgepakt, waaronder acht “koks” (zes Colombianen en twee Mexicanen).

24/7

Het megalab was 24 uur per dag volledig operationeel; daarin waren de “koks” (verdeeld in verschillende ploegen) verantwoordelijk voor het omzetten van de cocaïnepasta in het snuifbare cocaïnehydrochloride. Het cokelab werd al op 23 maart ontdekt, maar het nieuws is pas donderdag door de Spaanse politie naar buiten gebracht. Volgens de autoriteiten werd het cocaïnelab vanuit het buitenland aangestuurd door Colombianen en Mexicanen. Er zouden geen banden zijn met Galicische ‘narco’-organisaties.

18 arrestaties

Bij veertien invallen in Spanje zijn achttien verdachten gearresteerd in Galicië (11), Baskenland (1), Madrid (4) en Las Palmas de Gran Canaria (2). In totaal is er 1.300 kilo cocaïnepasta, 151 kilo cocaïnehydrochloride en meer dan 23.000 liter grondstoffen en andere chemicaliën in beslag genomen. Agenten hebben ook beslag gelegd op een steenbreekmachine, tal van laboratoriumapparatuur, een cocaïnepers, magnetrons, documentatie, mobiele telefoons, computers en high-end voertuigen. Daarnaast zijn 17 eigendommen ter waarde van 1,7 miljoen euro en 37 financiële producten in beslag genomen.

Koelers en verwarmers

Het ontmantelde laboratorium in een afgelegen villa in Cerdedo-Cotobade had een ongekende omvang in Europa. Het beschikte over geavanceerde luchtafzuigsystemen en geavanceerde apparatuur voor het koelen en verwarmen van grondstoffen en chemicaliën. Dit alles perfect gecompartimenteerd in verschillende ruimtes om de verwerking, scheiding, droging en verpakking van cocaïne te kunnen uitvoeren.

Het onderzoek begon in oktober 2022 toen agenten hoorden van het bestaan ​​van een criminele organisatie in Las Palmas de Gran Canaria, die grote hoeveelheden drugs in Spanje produceerden. Enkele verdachten – die het financieel breed lieten hangen – waren bovendien eerder in beeld gekomen bij politieonderzoeken en onderhielden contacten met Colombianen die als leveranciers optraden.

Colombianen en Mexicanen

Het drugsnetwerk was zeer professioneel en kende een duidelijke taakverdeling. Enerzijds zorgden de Colombianen voor het personeel in de vorm van “koks” of laboratoriumchemici. Anderzijds zorgden de Mexicanen voor de technische kennis voor de juiste extractie van de cocapasta, die verborgen werd vervoerd in grote steenbreekmachines (met name in twee metalen cilinders die deel uitmaken van de componenten). Daarnaast moesten de Mexicanen er ook op toezien dat de cocabase uit Colombia goed werd verwerkt.

Witwassen

Ten slotte hadden de Spanjaarden de leiding over het grootste deel van de operatie; de opslag van de cocabase uit Colombia tot aan het vervoer en de opslag in Pontevedra voor de verdere behandeling in het cocaïnelab, en de daaropvolgende distributie van het eindproduct door heel Spanje. In Las Palmas de Gran Canaria zijn twee Spanjaarden opgepakt, die zich bezighielden met de logistiek om het cocaïnelab op te zetten. Zij hielden zich bezig met witwassen op de Canarische Eilanden en vormden de start van het onderzoek.

Opslaglocatie

Het netwerk beschikte ook over een chalet in de Madrileense stad Colmenar Viejo, waar grote hoeveelheden grondstoffen en chemicaliën werden opgeslagen. Een zakenman uit Baskenland zorgde voor de coördinatie en distributie via verschillende logistieke bedrijven. Via deze zakenman importeerde het netwerk een grote steenbreekmachine uit Colombia via de Portugese haven Leixoes (Porto).

In samenwerking met de Portugese politie kreeg de Spaanse politie zicht op voortdurende reizen en ontmoetingen tussen leden van de criminele organisatie in de haven van Leixoes. Het netwerk zou van plan zijn geweest om nog drie breekmachines te importeren naar het noordwesten van Spanje.

De Spaanse autoriteiten noemen de operatie “een mijlpaal”.