Grootste Europese cokevangst ooit: 11.500 kilo

In de haven van Antwerpen is vorige week 11 ton cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt in vijf containers met schroot die vanuit Guyana waren aangevoerd, zo meldt de Gazet van Antwerpen. De vangst wordt gelinkt aan het onderzoek naar de voormalige (corrupte) politiechef Willy Van Mechelen, die in september werd aangehouden.

Guyana

Er zijn nog drie verdachten opgepakt. In de zaak van Van Mechelen zitten nog 22 mensen in de cel.

In de loop van het onderzoek ontdekte de recherche dat er nog een schip van de groep onderweg was vanuit Guyana. Dat schip kwam vorige week aan in de haven van Zeebrugge. De containers werden overgeladen en op een binnenschip naar de Antwerpse haven gevoerd. Eindbestemming was een Nederlands bedrijf, net over de grens. De lading werd in de gaten gehouden en vorige week dinsdag in Antwerpen gepakt.

De drugs zaten in een stalen container die in de zeecontainer was geladen.

Alleen in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika zijn een paar grotere vangsten gedaan.

Landgraaf

Woensdag werden door de onderzoeksrechter in Limburg vijf huiszoekingen bevolen in deze nieuwe zaak. Drie in België (Antwerpen en Temse) en twee in Nederland (in Landgraaf en in Beek). Twee personen bleven vast zitten. In Nederland werd één persoon aangehouden met het oog op overlevering naar België, drie andere verdachten in Nederland wachten al langer op hun overlevering.

Naast Van Mechelen zit ook Lucio Aquino vast, lid van een bekende Belgisch-Limburgse familie waarvan enkele broers in het verleden al veroordeeld werden.