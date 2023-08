‘Grootste partij cocaïne ooit in Spanje gepakt’: 9.436 kilo uit Ecuador (VIDEO)

Connect on Linked in

De nationale Spaanse politie heeft in de haven van de Zuid-Spaanse badplaats Algeciras bijna 9,5 ton kilo cocaïne in beslag genomen. De recordlading drugs zat verborgen tussen dozen bananen in een zeecontainer uit Ecuador. De partij was voorzien van ruim 30 verschillende logo’s, die volgens de autoriteiten overeenkomen met de verschillende Europese criminele organisaties die in de partij zouden hebben geïnvesteerd.

Uitgebreid netwerk

De criminele organisatie die verantwoordelijk zou zijn voor het leveren van cocaïne aan de ‘machtigste netwerken in Europa’, zou volgens de opsporingsdiensten hebben beschikt over een uitgebreid zakelijk netwerk voor het verschepen van zeecontainers van Ecuador naar Spanje.

Spaanse havens

Het eerste onderzoek naar het netwerk begon toen agenten hoorden van het bestaan ​​van een criminele organisatie die verantwoordelijk was voor de levering van cocaïne vanuit Zuid-Amerika aan Europa. De onderzoekers ontdekten dat de criminele organisatie een breed zakelijk netwerk had voor de verzending van drugs van Ecuador naar Spanje via verschillende Spaanse havens, voornamelijk Algeciras en Vigo.

Fruitbedrijf

De organisatie opereerde via een bedrijf dat zich toelegde op de internationale handel in bananen, gevestigd in Machala (Ecuador). Van daaruit stuurden ze de koopwaar in zeecontainers naar verschillende bedrijven in Spanje, gecontroleerd door leden van het criminele netwerk zelf.

Maandelijks 40 containers

De groepering zou in staat zijn om maandelijks 40 containers met bananen naar Europa te sturen, waarbij sommige cocaïne bevatten. Een eerste controle vond eerder deze maand plaats. Toen werden 15 zeecontainers van de organisatie gecontroleerd die vermoedelijk begin augustus Europa zouden binnenkomen. Dat leverde aanvankelijk niets op.

30 verschillende logo’s

Woensdag 23 augustus was het wel raak. In de haven van Algeciras werd in een gekoelde container met bananen uit Ecuador 9.436 kilo cocaïne in beslaggenomen. Het gaat volgens de autoriteiten om ‘de grootste cocaïnevangst in Spanje ooit’. De coke was voorzien van ruim 30 verschillende logo’s (o.a. Raw4 en BR7), die volgens de autoriteiten overeenkomen met de verschillende Europese criminele organisaties die in de partij zouden hebben geïnvesteerd.

‘Ongekende klap’

De Spaanse politie noemt de onderschepping ‘een ongekende klap voor een van de belangrijkste criminele organisaties ter wereld op het gebied van de distributie van cocaïne, waarvan de ontvangers de belangrijkste criminele netwerken in Europa waren’.

Er zijn voor zover bekend nog geen arrestaties verricht.