‘Grootste vuurwerkhandelaar van Nederland’ krijgt 20 maanden cel

Connect on Linked in

Een 25-jarige man uit het Brabantse Sint Willebrord is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij maakte zich schuldig aan grootschalige handel in vele tonnen zwaar, illegaal vuurwerk. Hij verkocht ook via de berichtendienst Telegram. Daar noemde hij zichzelf ‘de grootste vuurwerkhandelaar van Nederland’.

4.764 kilo vuurwerk

De politie concludeerde dat de man in 2020 en 2021 in meerdere onderzoeken naar import van (en handel in) illegaal vuurwerk naar voren kwam. Hij importeerde verschillende zeer grote partijen. Op verschillende plekken in Nederland zijn bij invallen grote hoeveelheden zwaar en illegaal vuurwerk aangetroffen. Een van de vangsten betrof 4.764 kilo vuurwerk.

Volgens de rechtbank staat vast dat de verdachte op grote schaal vuurwerk importeerde, op liet slaan, en doorverkocht.

Bekennende verklaring

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de omvang van de import en handel van verdachte en met het feit dat de verdachte de veiligheid van anderen en van goederen in gevaar bracht. Hij bekommerde zich niet om die risico’s. In zijn voordeel weegt meedat hij een niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten. De rechtbank vindt het ook positief dat de man een grotendeels bekennende verklaring aflegde tijdens de behandeling van zijn zaak op zitting en ook inzicht gaf in zijn motieven en persoonlijke omstandigheden.

Herhaling

Volgens de rechtbank bestaat er wel een kans op herhaling omdat de handel voor hem nu eenmaal zeer lucratief kan zijn en hij veel geld is verloren, en bovendien zijn illegale winst moet afstaan aan de Staat: 63.000 euro.

Als stok achter de deur legt de rechtbank daarom een fors voorwaardelijk strafdeel op met een proeftijd van drie jaar.