‘Grootste wietplantage van Europa ooit opgerold bij Spaanse boerderij’

De Guardia Civil heeft op 6 oktober bij een boerderij in de Spaanse plaats Huerta de Valdecarábanos een wietplantage met 135.000 planten opgerold. Het gaat volgens de autoriteiten om de grootste wietkwekerij die ooit in Europa is ontdekt. Er zijn drie verdachten gearresteerd. Dat meldt de Guardia Civil maandag.

Genetisch gemanipuleerd

De wiet zou legaal geteeld worden voor ‘industriële doeleinden’, maar uit monsters die op 16 september werden genomen bij de wietkwekerij bleek dat deze planten eigenlijk genetisch gemanipuleerde wietplanten waren. Op deze manier probeerde men deze planten te assimileren met legale wiet.

3.720 kilo wiet

In het onderzoek werden op 26 september op de luchthaven van Madrid 112 kilo wiettoppen in beslag genomen die van dezelfde wietkwekerij kwamen. Vervolgens werd op 6 oktober nogmaals een huiszoeking gedaan en stuitte de Guardia Civil bij de boerderij in Huerta de Valdecarábanos op de 135.000 illegale wietplanten. De plantage stond in de buitenlucht op een 12 hectare groot terrein in de provincie Toledo, op circa 70 kilometer van Madrid.

In enkele magazijnen in de buurt van de plantage werden 30 ton droog haksel van de rest van de plantage van vorig jaar en 3.720 kilo wiettoppen die klaar waren voor distributie in beslag genomen.

Drie verdachten zijn opgepakt. Zes andere personen zijn verdachten in de zaak, maar niet gearresteerd.