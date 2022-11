‘Grootste’ wietvangst ooit in Europa: ruim 32 ton

Connect on Linked in

In Spanje zegt de Guardia Civil de grootste hoeveelheid verpakte marihuana die ooit is gevonden in beslag te hebben genomen: ruim 32.370 kilo marihuanatoppen. Volgens de Guardia Civil is dat niet alleen een Spaans record maar ook een Europees record. Deze hoeveelheid toppen zouden volgens berekeningen zijn geproduceerd door ongeveer 1.100.000 wietplanten. Er zijn in totaal twintig mensen aangehouden, negen mannen en elf vrouwen tussen 20 en 59 jaar. Ze werkten vanuit Toledo, Ciudad Real, Valencia en Asturië. De wiet werd zowel binnen Spanje als naar Zwitserland, Nederland, Duitsland en België verzonden.

Hennepplantages

Het onderzoek begon met een doorzoeking door de Guardia Civil van verschillende industriële hennepplantages in Villacañas (Toledo), waarvan de planten niet mogen worden gebruikt voor drugs maar alleen voor andere doeleinden. De hoofdverdachten waren eigenaar en ook eigenaar van het bedrijf waar de zaden werden ingekocht.

Valencia,

De tweede doorzoeking vond plaats in Almagro (Ciudad Real) in oktober. Agenten ontdekten 37.000 planten die verdeeld waren over vier kassen, en aan het drogen waren. De drie mensen die daar waren ten tijde van de operatie zijn gearresteerd. In de loods vond de Guardia Civil ook vier ton marihuana-resten in verschillende zakken. De bestemming van alle productie waren twee loodsen in Valencia.

In Valencia heeft de Guardia Civil vervolgens 30.530 kilo toppen, 20 kilo stuifmeel – allemaal vacuüm verpakt – 21.600 planten die aan het drogen waren en 231.200 pakjes marihuanatoppen in beslag genomen.

Machines

Er zijn ook documenten gevonden die het bestaan aantonen van verschillende andere plantages, machines voor verwerking, bereiding en verpakking, ook twee machines voor de extractie van stuifmeel. Bij deze huiszoeking werden vijftien mensen gearresteerd.

De derde en laatste fase van de operatie bestond uit een inval in Asturië. De analyse van de gevonden planten daar testte ook positief voor psychoactieve stoffen. 4.000 planten werden in beslag genomen en twee mensen werden gearresteerd.