Grote actie tegen drugsverdachten in de Rijnmond

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In een lopend drugsonderzoek van het Openbaar Ministerie heeft de Rotterdamse recherche dinsdag zeven verdachten aangehouden in Rotterdam en Schiedam. Op meerdere plaatsen zijn doorzoekingen geweest. Om wat voor onderzoeken gaat zegt de politie in het belang van het onderzoek niet.

De verdachten zijn een 36-jarige man uit Schiedam, vier mannen in de leeftijd van 25 tot en met 52 jaar uit Rotterdam en twee mannen van 28 en 32 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Bij de doorzoekingen zijn onder meer exclusieve designeritems, negen auto’s, een motor en grote geldbedragen in beslag genomen.

Alle verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. In belang van het onderzoek doen de politie en het Openbaar Ministerie verder geen mededelingen.