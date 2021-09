Grote actie van politie tegen crystal meth-bende uit Breda

Connect on Linked in

Bij een grote actie in Breda heeft de politie vijf mannen en een vrouw gearresteerd. De opgepakte verdachten zouden zich bezig hebben gehouden met het opzetten en runnen van drugslabs waarin crystal meth geproduceerd zou worden.

De meeste verdachten werden aangehouden op een woonwagenkampje aan de Edisonstraat in Breda. Daar woont ook de vermeend leider van de bende, P.V., zo schrijft het Brabants Dagblad. Een arrestatieteam viel zijn woonwagen dinsdagmorgen met geweld binnen. Op dat kampje zijn ook vader en zoon T.W. en K.W. aangehouden die van een meer uitvoerende rol worden verdacht.

‘Grote jongens’

Naast vier woningen op het woonwagenkampje werden ook drie woningen elders in Breda binnengevallen en werden doorzoekingen gedaan in drie bedrijfspanden. De zes aangehouden verdachten variëren in leeftijd van 28 tot 60 jaar. Volgens de politie zijn met de actie ‘de grote jongens’ van een drugsorganisatie opgepakt.

Columbianen

Het onderzoek naar de bende begon eind 2020 toen informatie bij de politie binnen kwam dat een groep mensen uit Breda van plan was om één of meerdere drugslabs op te zetten. Daarbij kwam naar voren dat criminelen een drugslaboratorium had opgezet in het dorpje Waterlandkerkje in Zeeland. Op 4 februari 2021 viel de politie een pand binnen aan de Nozemansweg in het dorp waar op dat moment crystal meth werd geproduceerd. De bewoonster werd gearresteerd alsmede drie Columbianen van 27, 28 en 37 jaar. Deze verdachten mogen hun rechtszaak in vrijheid afwachten.

Zwaarbewapende arrestatieteams

Bij de invallen in Breda, die om 05.00 dinsdagochtend begonnen, zette de politie 250 mensen in onder wie zes zwaarbewapende arrestatieteams, forensische specialisten, rechercheurs en vijf hondenteams. Ook werden er drones gebruikt. Er wordt momenteel nog steeds met honden gezocht naar geld, wapens en drugs. Verder wordt er beslag gelegd op dure auto’s, zegt de politie tegen het Brabants Dagblad.

(Foto: politie)