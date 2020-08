Grote cocaïnewasserij ontmanteld in paardenmanege

Connect on Linked in

De politie heeft afgelopen vrijdag bij een inval in het Gelderse Nijeveen een zeer grote cocaïnewasserij ontmanteld. De politie spreekt van de ‘grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland’. De cocaïnewasserij zat in een omgebouwde paardenmanege en er waren slaapvertrekken en recreatieruimten bij gebouwd.

100 kilo cocaïne-base

Dezelfde dag viel de politie ook loodsen in Elshout en in Apeldoorn binnen. In totaal zijn zeventien verdachten aangehouden. Op de locatie in Nijeveen waren naast de cocaïnewasserij ook veel chemicaliën aanwezig. Er lagen tienduizenden liters en verder zo’n 100 kilo cocaïnebase aan.

In een cocaïnewasserij wordt cocaïne-poeder gewonnen uit cocaïnebase en/of producten waarin cocaïne zit verwerkt. In Apeldoorn lag ongeveer 120.000 kilo materiaal zoals kleding.

Op de productielocatie in Nijeveen werden zestien verdachten aangehouden. Eén van de verdachten is de eigenaar van het terrein. In Apeldoorn werd één verdachte aangehouden. In totaal ging het om zeventien verdachten, waarvan drie met de Nederlandse nationaliteit (een van deze verdachten had tevens de Colombiaanse nationaliteit), één met de Turkse nationaliteit en dertien met de Colombiaanse nationaliteit. Zij worden verdacht van de productie van drugs.

150 kilo cocaïne per dag

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen heeft er drie dagen over gedaan om alles te ontmantelen en de chemicaliën af te voeren. Een hoofdinspecteur van LFO: ‘Het betreft hier het grootste cocaïnelaboratorium dat ooit in Nederland is aangetroffen. Gezien het aantal mensen dat er werkte, de installatie, de grootte, de inrichting en de apparatuur, schatten we de productiecapaciteit op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag. Dit aantal kilo’s staat gelijk aan een straatwaarde van tussen de 4,5 en 6 miljoen euro onversneden’.

In dit onderzoek werkte de Landelijke Eenheid samen met de eenheid Noord-Nederland.