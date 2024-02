Grote cokehandelaar sluit deal over strafvermindering

Connect on Linked in

De rechtbank in Groningen heeft maandag de procesafspraken tussen de internationale cocaïnehandelaar Dennis van der W. en het Openbaar Ministerie goedgekeurd en hem veroordeeld tot zeven jaar cel en een ton boete. Zonder afspraken zou het Openbaar Ministerie tegen hem twaalf jaar cel hebben geëist.

Gee verklaringen

De man uit Appingedam kwam in december overeen om verder geen verdediging te voeren, zoals getuigenverhoren, en de zaak snel af te doen in ruil voor een fors lagere strafeis. De rechtbank moest de afspraak nog wel goedkeuren, en dat is nu gebeurd.

Met de afspraak is de gehele zaak afgedaan, een hoger beroep is niet meer mogelijk. Van der W. had geen verklaringen afgelegd.

Explosies

Van der W. werd ervan verdacht tussen september 2022 tot en met februari 2023 een criminele organisatie te hebben geleid die onder meer cocaïne importeerde. In het najaar van 2022 voerde hij 140 kilo cocaïne in en daarna nog 63 kilo.

Ook gaf hij opdracht voor explosies bij de voordeur van drie woonhuizen in Amsterdam en Diemen, op 20 november 2022, 25 november 2022 en 9 december 2022.

Exclu

Met een Exclu pgp-telefoon plaatste hij in Ecuador een bestelling van vaten fruitpulp waar cocaïne in verborgen zat. De cocaïne kwam aan in Nederland en ging vervolgens weer naar België. In de zaak zijn een veertigtal mensen gearresteerd en tachtig panden door de politie doorzocht.

Ook een appartement van Van der W. in Amsterdam werd binnengevallen.

Door de hack op Exclu was de politie in staat een aantal maanden mee te lezen met de berichten die hij verstuurde en ontving.

Meegegaan

Van der W.’s advocaat Mark Teurlings zegt dat de rechtbank helemaal is meegegaan met de gemaakte afspraken. Teurlings: ‘Het blijft een lange straf maar een vrijspraak zat er niet in. Mijn cliënt had liever nu duidelijkheid over de zeven jaar dan een jarenlang onzeker gevecht over een straf van twaalf tot misschien wel vijftien jaar.’