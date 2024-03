‘Grote crimineel uit Hoofddorp opgepakt in Dubai’

Connect on Linked in

Een in het criminele circuit bekende man uit Hoofddorp is in Dubai gearresteerd, zo meldt Het Parool. De reden is niet duidelijk. Er deden al enige tijd geruchten de ronde over zijn arrestatie. Gaby H. (40) is in Nederland veroordeeld tot zes jaar voor drugshandel en witwassen.

Horeca

De van oorsprong Syrische H. heeft in Dubai belangen in onder meer de horeca. Hij stond internationaal gesignaleerd na een veroordeling in 2021 door het gerechtshof.

Begin 2021 waren er in een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar witwassen (met de naam Rucola) invallen in het huis van H. in Rijsenhout, en in zeven bedrijfspanden.

‘Karaktermoord’

Aan Het Parool heeft H. de beschuldigingen ontkend en ze afgedaan als ‘karaktermoord’, en een ‘trial by media’. De voorlopige hechtenis van H. in de zaak Rucola was geschorst, wanneer die zaak voor de rechter komt is nog onbekend.

H. zou volgens de politie relaties onderhouden met de voortvluchtige Bredanaar Jos Leijdekkers en met Isaac B., die in Turkije vastzit.

Of H. nu naar zal worden uitgeleverd naar Nederland is onbekend.

De recente uitlevering vanuit Dubai van de in België veroordeelde Nordin El H. heeft jaren op zich laten wachten nadat hij enkele malen in Dubai was vastgezet.