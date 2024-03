Dubai gaat drugscrimineel “Dikke Nordin” uitleveren aan België

Connect on Linked in

Het Hof van Cassatie in Dubai heeft ingestemd met de uitlevering van Nordin El H., alias “Dikke Nordin van Den Dam” aan België. Dat schrijven meerdere Belgische media. De 35-jarige Antwerpse drugscrimineel zou voorkomen in verschillende Antwerpse drugsdossiers, waaronder cocaïnesmokkel via de haven en een reeks aanslagen in Antwerpen.

Veroordeeld

El H. werd eerder in België veroordeeld tot 40 maanden celstraf wegens drugshandel. Na die veroordeling vluchtte hij in 2016 naar Dubai, van waaruit hij volgens de Belgische justitie zijn criminele organisatie bleef leiden en cocaïne de Antwerpse haven liet binnensmokkelen. Ook nu wordt El H. beschuldigd van drugshandel.

Borgsom

“Dikke Nordin” werd in juni 2020 opgepakt in Dubai, maar kwam na een week vrij nadat hij een borgsom van 10.000 euro betaalde. Het Antwerpse gerecht deed de afgelopen jaren meerdere pogingen om Nordin El H. uitgeleverd te krijgen vanuit Dubai, maar die pogingen bleven tevergeefs.

Uitleveringsverdrag

Nadat de Verenigde Arabische Emiraten en België in december 2021 een uitleveringsverdrag ondertekenden, en het Antwerpse gerecht opnieuw enkele uitleveringsdossiers had opgemaakt, heeft het Hof van Cassatie in Dubai toch beslist om hem uit te leveren, ook al ging El H. verschillende keren in beroep.

Grote vis

Nordin El H. groeide van een kleine straatdealer in de Antwerpse wijk Dam het laatste decennium uit tot een van de grote spelers in de internationale cocaïnesmokkel. Hij zou een van de hoofdverdachten zijn achter een reeks aanslagen met handgranaten in het Antwerpse drugsmilieu. Zijn ouderlijke woning werd beschoten, de auto van zijn moeder werd in brand gestoken, er werden (nep)granaten voor de deur gelegd en zijn broer werd aangevallen op straat.

El H. wordt ook vervolgd in het dossier rond de cocaïne-uithalers van Frank “De Tank” V.

