Grote Europese politieactie tegen Italiaanse maffia

De politie heeft woensdag in diverse Europese landen tientallen mensen opgepakt, in een actie tegen de Italiaanse maffia-organisatie ’Ndrangheta. Nederland was hierbij niet betrokken.

Beeld: eerdere arrestatie van lid van ‘Ndrangheta’ in 2021

Aangehouden

In de Europese actie werden de meeste verdachten aangehouden in Italië, in de regio Calabrië, waar de maffia-organisatie haar oorsprong kent. Daar pakten de diensten 108 mensen op.

In Duitsland werden vijftig huizen en bedrijven doorzocht en 29 mensen opgepakt. Dit meldt de NOS. Daarbij waren woensdagochtend zo’n 1000 Duitse politiemensen betrokken.

In België viel de politie onder meer binnen op meer dan 20 plekken. Details worden nog bekendgemaakt. In Frankrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje kwam de politie vanochtend ook in actie, maar het is nog niet duidelijk of in die landen arrestaties zijn verricht.

De actie is gehouden in samenwerking met de Europese politieorganisatie Europol. De Nederlandse politie is niet betrokken geweest, melden het Openbaar Ministerie en de landelijke politie.

De aangehouden mensen worden verdacht van witwassen, belastingontduiking, fraude en wapen- en drugshandel.

Leiders

Tegen 30 van de aangehouden persoon liep al een aanklacht, meldt Euronews. De nieuwszender geeft aan dat de actie gericht was tegen ‘leden en leiders’ van de ’Ndrangheta, die door haar de rijkste misdaadorganisatie ter wereld wordt genoemd.

De Duitse nieuwszender Deutsche Welle bericht dat de operatie is gevoerd onder de codenaam ‘Eureka’, en dat er vier jaar opsporingsonderzoek aan vooraf is gegaan.