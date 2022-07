Grote explosie in Huizen onderdeel van serie aanslagen

Connect on Linked in

Een explosie in de nacht van zaterdag op zondag in Huizen blijkt onderdeel van een serie aan aanslagen en dreigementen. Op de achtergrond speelt een conflict om drugs.

foto is ter illustratie

Explosie

Een woning aan de Roef in Huizen raakte in de nacht van zaterdag op zondag, rond 1.50 uur, zwaar beschadigd door een enorme explosie. Een aantal woningen eromheen werden ontruimd, omdat niet duidelijk was of het bij deze ene ontploffing zou blijven. De Explosieven Opruimingsdienst deed onderzoek.

De woning werd al een week bewaakt en is vervolgens uit veiligheidsoverwegingen gesloten door de burgemeester.

Serie

Volgens het AD maakt de explosie onderdeel uit van een aantal opvolgende aanslagen. De eerste aanslag in een serie vond vorige week zaterdag plaats bij een woning in Vianen, gevolgd door een aanslag bij een chalet in Tienhoven op zondag.

Dinsdag en woensdag gingen er zelfs huizen op slot in Nieuwegein en Vianen, op aanraden van politie en justitie.

Er is wel een verdachte aangehouden in de zaak, volgens de Utrechtse redactie van het AD. Het zou gaan om de 42-jarige Rachid A.