Mogelijk Nederlanders betrokken bij hasjvangst op zee

De politie in Portugal zegt op volle zee 3,5 ton hasj op een vissersvaartuig in beslag te hebben genomen. Er zijn zeven mensen aangehouden. Volgens onbevestigde berichten zijn er Nederlanders bij de zaak betrokken.

(beeld uit archief)

De politie zegt dat er zeven mensen zijn opgepakt: een Portugees staatsburger en zes buitenlanders, van tussen de 29 en 52 jaar oud. Volgens de politie was de vissersboot onderweg van een haven in Noord-Afrika naar een haven in Portugal. Met hulp van de Portugese marine werd het schip geënterd ter hoogte van Kaap St. Vincent aan de Algarve.

Over de herkomst van het schip, de nationaliteit van de arrestanten en de vlag waaronder de vissersboot voer, is door de politie niets bekend gemaakt.

Operatie “Catavento” is volgens de Portugese politie in 2019 begonnen en richtte zich op een criminele organisatie die drugs via Portugal naar andere Europese landen distribueerde.