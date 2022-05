Grote hoeveelheid designer drugs gepakt in Nederland en Spanje

In de Spaanse stad Burgos is 20 kilo van de drug 4-CMC in beslag genomen in een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse politie en de Guardia Civil. In Rotterdam is volgens de Spanjaarden 240 kilo in beslag genomen. Toen de drugs bij een vrouw in Burgos werd afgeleverd grepen agenten in. 4-CMC staat in Nederland sinds 2021 op de lijst I van de Opiumwet. In Spanje was er nog nooit 4-CMC in beslag genomen. In Spanje zijn twee mensen aangehouden, in Nederland één.

Rotterdam

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) leverde ook informatie ten behoeve van het onderzoek. Dat ging over een crimineel netwerk dat vanuit Burgos, Barcelona en Nederland zou werken.

De onderzoeken begonnen afgelopen februari. De groep zou in Spanje onder leiding staan van een vrouw van Bulgaarse afkomst die in Burgos woonde. Deze vrouw hield een aanzienlijke voorraad drugs opgeslagen in een magazijn in Rotterdam. Politie-onderzoek leverde het vermoeden op dat zij bezig was een vervoerder in te huren om per auto drugs uit Rotterdam op te halen.

Sleutelfiguur

Uiteindelijk werd er in Amsterdam 20 kilo 4-CMC opgehaald door een vrachtwagen en daarna onder observatie van politie vervoerd naar Burgos. Tegelijkertijd voerde de Nederlandse politie een doorzoeking uit in de loods in Rotterdam. Daar stonden 77 vaten met ongeveer 240 kilogram. De politie in Nederland heeft de vermeende baas van de onderzochte vrouw aangehouden. De Guardia Civil zegt dat deze man een in Nederland een gekende figuur is in de drugshandel.

4-CMC (4-chloormethcathinone, of clephedrone) is een designer drug die in Nederland in 2021 is verboden, en op Lijst I van de Opiumwet is geplaatst. In Duitsland en Zweden is de drug al langer verboden, in de Verenigde Staten alleen in de staat Virginia.

De drug is verwant aan de stoffen die qat zitten. 4-CMC verhoogt de neuronale concentratie van de neurotransmitter dopamine, en is een stimulerend middel. De effecten komen een beetje overeen met die van MDMA (de stof in xtc-pillen). Het wordt op internet verkocht voor 25 euro per gram.