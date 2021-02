Grote hoeveelheid drugs gevonden in Den Haag

Connect on Linked in

De politie zegt in Den Haag dinsdag een grote hoeveelheid drugs te hebben gevonden en daarbij zeven mannen te hebben aangehouden. De vondst werd gedaan nadat bij de politie een melding was binnengekomen dat er in een bedrijfspand aan de Nikkelwerf een grote hoeveelheid drugs zou liggen.

Na een onderzoek besloot de politie om dinsdagmiddag met een arrestatieteam een inval in het pand te doen. Daar lag inderdaad flink wat drugs. De politie zegt niet om hoeveel en om wat voor drugs het gaat. Waarschijnlijk betreft het synthetische drugs.

De zeven aangehouden mannen zijn in de leeftijd van 29 en 42 jaar. In het pand zelf waren vier verdachten aanwezig. Daarna hielden agenten nog twee verdachten aan, in Rotterdam, en één in de omgeving van Bodegraven. De zeven zitten vast en hun betrokkenheid bij de vondst wordt nader onderzocht.