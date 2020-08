Grote hoeveelheid wiet in Suriname onderschept

Connect on Linked in

Op het terrein van de Jules Sedney Haven in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is flinke hoeveelheid marihuana gevonden. Volgens Surinaamse media was de lading aangevoerd in een container.

In de container zaten negen sporttassen met drugs die werden aangetroffen bij een routinecontrole. Het ging om 720 kilo “yami”, dat is geperste wiet van hoge kwaliteit. Onduidelijk is of er aanhoudingen zijn verricht.

De drugs is mogelijk bij een tussenstop van het vrachtschip Asiatic Wind uit China aangevoerd. In de container zaten kinderfietsen, baddoeken, papflessen en kleding.