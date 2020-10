Grote illegale sigarettenfabriek in de Betuwe

Connect on Linked in

De FIOD heeft woensdag een illegale sigarettenfabriek opgerold in de gemeente West Betuwe. In een loods werd een volledig ingerichte fabriek aangetroffen met een productielijn voor sigaretten. Er zijn dertien mannen uit Oost-Europa aangehouden. De fabriek kon een miljoen sigaretten per dag draaien.

In het buitenland zijn 18 miljoen illegale sigaretten aangetroffen die vermoedelijk in illegale Nederlandse fabriek zijn geproduceerd. De illegale fabriek was in bedrijf toen de FIOD binnenkwam. Binnen stonden dozen met 3,6 miljoen sigaretten en 32.000 kilo tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm.

Vermoedelijk werden per dag één miljoen sigaretten geproduceerd. Als deze sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was de Nederlandse Staat ongeveer zes miljoen euro aan accijns misgelopen.

Informatie uit het buitenland van Europol leidde naar de fabriek. Het onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.