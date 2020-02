Grote internationale actie tegen Albanese drugsorganisatie

Er zijn donderdag in verschillende Europese landen 25 verdachten gearresteerd, vooral van Albanese nationaliteit, in Nederland, België, Spanje, Duitsland en Frankrijk.

Wietplantages

Het onderzoek is in 2017 begonnen in 2017 in Antwerpen naar importen van cocaïne in containers via de Antwerpse haven. Daarna werden de drugs verder door Europa gedistribueerd in auto’s met verborgen ruimtes. Dezelfde groep zou ook wietplantages hebben geëxploiteerd in Spanje en Duitsland. Zes plantages zijn ontmanteld.

Doorzoekingen

In België zijn negen mensen aangehouden, en zes in Spanje, drie in Nederland, zes in Duitsland en één in Frankrijk. Op dertig locaties zijn doorzoekingen geweest. Er zijn 60.000 euro cash, vuurwapens en mobiele telefoons in beslag genomen. De hoofdverdachte is in Antwerpen opgepakt.