Grote klopjacht op voortvluchtige cokebaron in Bolivia

Connect on Linked in

De autoriteiten in Bolivia zijn met man en macht bezig met een klopjacht op de voortvluchtige drugsbaron Sebastián Enrique Marset Cabrera. Hij wordt in zijn thuisland Uruguay, maar ook in Paraguay, Brazilië en de Verenigde Staten gezocht voor grootschalige cocaïnehandel.

2250 agenten

Ruim 2250 agenten maken in Bolivia jacht op de 32-jarige voortvluchtige cocaïnehandelaar. Hij houdt zich vermoedelijk met zijn gezin op in Santa Cruz, de grootste stad van Bolivia. Volgens de autoriteiten is de drugsbaron al zo’n twee jaar op de vlucht en reist hij al die tijd de wereld over om aan de politie te ontkomen. Hij zou een van de machtigste drugshandelaren van het zuidelijk deel van Zuid-Amerika zijn.

Invallen

De minister van Binnenlandse Zaken meldt dat er zes invallen zijn geweest in Santa Cruz en verwacht hem binnen enkele uren te arresteren. Bij de operatie zijn volgens de minister 144 voertuigen ingezet en twaalf verdachten opgepakt. Ook zijn 17 geweren, een pistool, 2.000 stuks munitie, kogelvrije vesten en 31 voertuigen in beslag genomen.

Marset Cabrera zou volgens de opsporingsdiensten in september Bolivia zijn binnengekomen. Hij zou ook de eigenaar zijn van een profvoetbalclub in de tweede divisie van het land.

VAE

Twee jaar geleden zat Marset Cabrera in de gevangenis in de Verenigde Arabische Emiraten op beschuldiging van het gebruik van een vervalst Paraguayaans paspoort, maar hij slaagde erin vrij te komen met behulp van Uruguayaanse documenten.