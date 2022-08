Grote lading cocaïne onderschept in Ecuador (VIDEO)

Connect on Linked in

In Ecuador is 3,5 ton cocaïne onderschept, een deel daarvan was bestemd voor vervoer naar de haven van Rotterdam. De vangst werd gedaan in twee vrachtwagens met bananen. In één van die vrachtwagens, die op weg was naar de containerhaven van Guayaquil, zaten 92 kisten met in totaal 2.300 geperste blokken cocaïne van een kilo.

Speurhonden

In de tweede vrachtwagen, die ook in de regio Guayaquil werd gepakt, zaten 87 kisten met in totaal 1.218 blokken cocaïne. Volgens de Ecuadoraanse politie werd de drugs in beide gevallen ontdekt door speurhonden. De chauffeurs van de vrachtwagens zijn aangehouden. De ene zending had het Verenigd Koninkrijk als bestemming de andere zou op weg gaan naar Rotterdam.

Tonijn

Eerder deze week maakte de Nationale Politie van Ecuador bekend dat in de kustplaats Manta een grote lading cocaïne in beslag is genomen. De drugs was verpakt in blikken tonijn die stonden opgeslagen in een loods. Een bijna identieke vangst werd de dag ervoor gedaan in het aangrenzende Colombiaanse departement Nariño.

in een vrachtwagen in het zuidoosten van Ecuador werd deze week 255 kilo cocaïne onderschept.