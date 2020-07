Grote ondergrondse wietkwekerij aangetroffen in Hulshorst

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend in een pand in Hulshorst (gemeente Nunspeet) een grote ondergrondse wietkwekerij aangetroffen. In een van de kweekruimtes werden ruim 400 planten gevonden. Ook werden er zes illegale wapens, twee auto’s en een groot bedrag contant geld in beslag genomen. De bewoners zijn aangehouden.

Tijdens het politieonderzoek werd diefstal stroom geconstateerd vanuit een bijbehorende woning aan de Harderwijkerweg. De stroomkabel liep vanuit de woning via de tuin richting een schuur. In de schuur werd een luik aangetroffen die toegang gaf tot een grote ondergrondse ruimte. Daar werd een lange gang aangetroffen die toegang gaf tot meerdere kweekruimtes.

Wapens en cash geld

In één kweekruimte werden zeker 400 wietplanten aangetroffen. De overige ruimtes waren ingericht als kwekerij maar daar stonden geen planten. In de woning werden zes illegale wapens in beslag genomen. Ook werden er twee auto’s en een groot bedrag contant geld in beslag genomen.

Wietkwekerij Breda

Ook in een pand aan de Stationslaan in Breda was het dinsdagochtend raak. Daar vond de politie een wietkwekerij met ongeveer 465 bijna volgroeide planten. De politie deed de inval naar aanleiding van een tip. Er was op dat moment niemand in het pand aanwezig. Het onderzoek wordt voortgezet.