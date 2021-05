Grote operatie tegen ‘Ndrangheta in Duitsland en Italië

Connect on Linked in

In een grote operatie tegen de ‘Ndrangheta, de maffia uit de Italiaanse regio Calabrië, zijn woensdag 31 verdachten gearresteerd in Duitsland en Italië. Daarnaast zijn er nog 65 andere verdachten in beeld. Op tientallen plaatsen zijn er doorzoekingen geweest waarbij ongeveer 800 politieagenten en belastingambtenaren zijn ingezet. De verdenkingen zijn internationale drugshandel en witwassen.

Pollino

De acties van vandaag zijn volgens Europol een vervolg op Operatie Pollino, waarbij in december 2018 al 84 verdachten werden gearresteerd in de twee landen, en ook in België en Nederland. In Spanje is onlangs één van de hoofdverdachten gearresteerd, die momenteel wacht op overlevering aan Italië. De Duitsers en de Italianen opereerden in een gezamenlijk team (JIT, Joint Investigation Team).

Cocaïne

De criminele organisatie zou gedurende een periode van enkele jaren cocaïne hebben verhandeld tussen Italië, Nederland, Duitsland en Spanje. Daarbij maakten ze gebruik van de encryptiediensten EncroChat en Sky ECC, die in respectievelijk 2020 en 2021 door de politie zijn gekraakt.

Een reeks bouw- en horecabedrijven zou zijn gebruikt om in Italië drugsgeld wit te wassen. In totaal zijn enkele honderdduizenden euro’s in beslag genomen, evenals wapens, cocaïne, twee luxe voertuigen en sieraden. Daarnaast zijn er bankrekeningen van personen en bedrijven bevroren.