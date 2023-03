Grote partij cocaïne gepakt op haventerminal Rotterdam

Connect on Linked in

Op de Maasvlakte is woensdag in een container een partij van 600 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat hebben bronnen in de Rotterdamse haven aan Crimesite bevestigd. De inbeslagname was op het terrein van ECT, een van de grootste terminals in het Rotterdamse havengebied.

Andere partij

De vangst kwam voort uit een lopend onderzoek, en niet uit een toevallige controle.

Er is zeker één verdachte aangehouden. Volgens een bron is er recent nog een andere partij cocaïne bij ECT in beslag genomen. Over de beide partijen is door het Openbaar Ministerie in Rotterdam nog geen bevestiging gegeven.

Oosterhout

Ook in Oosterhout is woensdag in een container een grote hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Er zijn daarbij twee personen aangehouden. Over hoeveel drugs het gaat heeft de politie niets naar buiten gebracht.