Grote partij cocaïne ontdekt in woonwijk Paramaribo

De afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft in een woonwijk in Paramaribo een grote hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. De politie meldt dat het gaat om meer dan 400 kilo cocaïne.

De vondst werd gedaan bij een woonhuis in de wijk Geyersvlijt in het noorden van Paramaribo. In een bestelbusje werden 14 zakken gevonden waarin blokken cocaïne zaten verpakt. Er zou door de politie één verdachte zijn aangehouden: een vrouw (31) met de Dominicaanse nationaliteit. De politie deed woensdagmiddag (lokale tijd) een inval in een pand aan de Smaragdstraat. De vrouw was op dat moment aanwezig in het pand.

Het bestelbusje stond in de garage van de woning.