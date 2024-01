Grote partij medicatie en harddrugs gevonden in Amersfoort

Print This Post

De politie heeft donderdag een grote partij medicatie en harddrugs gevonden in een woning in de wijk Nieuwland in Amersfoort. Twee verdachten zijn aangehouden. Het gaat naar schatting om ruim 10.000 pillen.

Anonieme tip

Volgens een binnengekomen tip bij Meld Misdaad Anoniem zou op het adres in de wijk Nieuwland drugs worden vervaardigd. De politie stelde een onderzoek in en besloot donderdagmiddag binnen te treden in het pand. Tijdens de doorzoeking werd een grote partij harddrugs en medicatie aangetroffen. Naar schatting gaat het om meer dan 10.000 pillen.

Een 36-jarige vrouw uit Amersfoort en een 32-jarige man uit Hilversum zijn aangehouden op verdenking van bezit van verdovende middelen. Wat voor soort harddrugs en hoeveel er is gevonden, meldt de politie niet.

Alle spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De politie doet onderzoek naar de zaak.