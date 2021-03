Grote partijen hasj onderschept in Marokko

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In Marokko is de afgelopen week in totaal ruim 15.000 kilo hasj gepakt. Voor de westkust ter hoogte van Kenitra werd vrijdag een vissersboot onderschept. Zeven mensen werden daar gearresteerd.

Die operatie kwam tot stand door informatie die was vertrekt door de binnenlandse veiligheidsdienst DGST en werd uitgevoerd door verschillende politiediensten en de Marokkaanse marine. De inbeslagname was in de vroege uren van afgelopen vrijdag op 54 kilometer westelijk van Kenitra. Op de vissersboot en bij huiszoekingen werd totaal ongeveer 7 ton hasj gepakt. Volgens de autoriteiten gaat het om een internationaal openerend crimineel netwerk.

Door de gerechtelijke politie van TĂ©touan is afgelopen maandag 2.286 kilo hasj onderschept. Een man van 54 jaar is aangehouden.

Op 3 maart werd in de westelijke kustplaats Asilah 4,6 ton hasj gepakt.

De gerechtelijke politie van de zuidwestelijke kustplaats El Jadida vond donderdag in een achtergelaten vrachtwagen met vals kenteken 100 balen hasj, met een totaal gewicht van 3.300 kilo.