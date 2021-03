Grote politie-actie in Den Haag

Print This Post

Rechercheurs van de regionale recherche van de politie eenheid Den Haag hebben dinsdagochtend invallen gedaan in een onderzoek naar een crimineel netwerk dat handelde in drugs. DeĀ invallen waren op twaalf locaties, negen woningen en drie bedrijfspanden. Er zijn zes mannen, in de leeftijd tussen 34 en 46 jaar aangehouden. De mannen zijn allemaal familie van elkaar.



Volgens de politie is er aan de actie ‘een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek’ voorafgegaan. Dinsdagochtend was het onderzoek nog in volle gang. Waarschijnlijk volgens er meer invallen en aanhoudingen.

Om wat voor drugshandel het zou gaan is nog onduidelijk.

De verdachten zitten in beperkingen wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.