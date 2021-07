Grote politie-actie tegen professionele wietkweek

Dinsdag heeft de politie een grootschalige actie tegen georganiseerde wiethandel uitgevoerd in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Er zijn zes verdachten opgepakt en meerdere kwekerijen ontmanteld.

Zaandam

Volgens de politie was de actie gericht op een criminele organisatie die zich bezighield met het bedrijfsmatig opzetten van wietkwekerijen. De opsporingsteams gingen dinsdagmorgen naar binnen in woningen en loodsen in Hilversum, Laren, Amersfoort, Soesterberg en Zaandam. In Zaandam is een volledig operationele kwekerij aangetroffen met 450 planten. In een loods in Soesterberg troffen agenten attributen en groeimiddelen aan voor het professioneel opzetten van kwekerijen.

Zes verdachten

Tijdens de invallen werden zes verdachten uit de genoemde gemeenten aangehouden en ingesloten. Het gaat hierbij om mannen in de leeftijd tussen 22 en 52 jaar oud. Er werd beslag gelegd op onder meer geld, meerdere auto’s en exclusieve horloges. De politie zet het onderzoek voort en waarschijnlijk volgens er nog meer arrestaties.